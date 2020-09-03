Бакинское транспортное агентство прокомментировало проект по регулированию работы такси

БАКУ /Trend/ - Проект по регулированию деятельности такси, разработанный Бакинским транспортным агентством (БТА), носит рекомендательный характер и направлен на усовершенствование деятельности в этой области.

Об этом в четверг сказали Trend в Бакинском транспортном агентстве.

Было отмечено, что в результате реализации проекта предусматривается решение таких вопросов, как обеспечение безопасности, здоровья и комфорта пассажиров на более высоком уровне, а также улучшение условий труда водителей такси, повышение их социального благосостояния и доходов, формирование отношения к деятельности такси как к профессии, трансформация конкуренции, основанной на демпинге, на конкуренцию, основанную на качестве, обеспечение прозрачности, усиление государственного контроля. Таким образом, будет обеспечено выполнение задач, вытекающих из Постановления № 73 Кабинета Министров.

"Отметим, что за последние дни в связи с проектом от участников рынка и граждан поступили многочисленные обращения и предложения.

Сообщаем, что Бакинское транспортное агентство приняло решение о проведении повторной работы над проектом с учетом мнений и предложений.

Заявляем, что высказывания заведующего отделом Агентства Хикмета Бабаева является его личным мнением, не отражают позицию ведомства, и в его отношении принимаются соответствующие административные меры", - сказали в БТА.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)