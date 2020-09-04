Пятеро выпускников школ Баку набрали максимальный результат на приемных экзаменах (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Пятеро выпускников общеобразовательных школ при Управлении образования города Баку показали максимальный результат на приемных экзаменах по I и IV группам специальностей, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Управление.

По результатам приемных экзаменов (9-е классы), проведенных 20-21 августа, выпускники средних школ № 114, 229, 284, 311 и школы-лицея № 166, набрали 400 баллов.

Это максимальный балл, который можно набрать в этом туре.

(Текст: Кямаля Сеидова.)