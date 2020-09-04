Выпускник Бакинской высшей школы нефти назван «Успешным студентом года»

Выпускник кафедры «Нефтегазовая инженерия» Бакинской высшей школы нефти (БВШН) Нихад Аббасов был назван «Успешным студентом года» на веб-странице «Университеты Азербайджана», за многочисленные успехи, достигнутые им во время учебы в ВУЗ-е.

Аббасов окончил с отличием сельскую среднюю школу имени Исы Мамедова Губадлинского района в городе Сумгайыт в 2015 году. В школьные годы он становился победителем различных городских олимпиад, а также был призером Международной проектной олимпиады INEPO и конкурса «Ученые будущего». Он набрал максимальный балл (700) на вступительном экзамене на 2015-2016 учебный год и был удостоен президентской стипендии.

Н. Аббасов оставался президентским стипендиатом до конца своей учебы в Высшей Школе Нефти, которую он окончил с отличием в этом году. В время учебы в БВШН он также стал первым обладателем стипендии имени академика Хошбахта Юсифзаде, которая была учреждена SOCAR, за высокие результаты, достигнутые в учебе и активность, проявленную в социально-общественной деятельности ВУЗ-а.

Отличающийся своими социальными способностями, Н.Аббасов вместе со своими однокурсниками неоднократно успешно представлял Высшую Школу на местных и международных конкурсах.

Благодаря всем этим достижениям он был принят на работу в BP еще до окончания средней школы.