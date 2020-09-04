ГЭЦ Азербайджана проведет экзамен GRE: General Test

БАКУ /Trend/ - Завтра Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет экзамен GRE: General Test, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ГЭЦ.

Экзамен будет проведен в административном здании ГЭЦ по адресу: ул. Абдулвахаба Саламзаде, 28, он начнется в 10:00.

Участники экзамена не позднее 09:00 должны прибыть в административное здание ГЭЦ с удостоверением личности.

Вместе с этими документами участники экзамена должны иметь при себе распечатанную декларацию о здоровье, подписанной самим же участником.

У участников будет замерена температура тела, они будут рассажены на расстоянии друг от друга.

На экзамен необходимо прийти в медицинской маске, которую запрещено снимать на протяжении всего экзамена.

Отметим, Graduate Record Examinations (GRE) — тест, который нужен для поступления на множество магистерских и аспирантских программ, а также в бизнес-школы США, Великобритании, Канады и других стран. Экзамен GRE оценивает аналитические и математические способности абитуриентов, словарный запас и общий уровень владения языком.

Существуют два вида GRE: общий тест GRE General и GRE Subject по отдельным предметам: математике, физике, психологии, химии, литературе и т.д.

GRE сдают в электронном виде. Экзамен состоит из трех блоков и длится 3 часа 45 минут. Это единственный тест, в котором можно пропускать вопросы и возвращаться к ним позднее, а также менять свои ответы. При низких результатах тест GRE можно пересдавать до 5 раз в год, при этом абитуриент может отправить в вузы только самые удачные результаты.

(Текст: Кямаля Сеидова.)