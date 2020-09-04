Международная ассоциация соцобеспечения дала высокую оценку реформам в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В последние годы в рамках программы самозанятости четыре тысячи людей с ограниченными возможностями создали частные семейные хозяйства. В данном направлении, а также в целях расширения доступа к рынку труда и малому бизнесу людей с ограниченными возможностями, разработки для них специализированных профессиональных тестов, современных модульных программ обучения и профессиональных стандартов продолжается масштабная работа.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом в ходе встречи в видеоформате с президентом Международной ассоциации социального обеспечения (İSSA) Йоахимом Бройером сказал министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев.

Подчеркнув, что в центре проводимой в Азербайджане политики стоит благосостояние граждан, министр отметил достижения социально-экономической политики Президента Ильхама Алиева. Сахиль Бабаев отметил недавние реформы в сфере труда, занятости и социальной защиты в нашей стране, широкое использование электронных технологий в этой сфере. Предоставил информацию о проекте DOST, росте темпов динамики по социальным выплатам, социально-экономических мерах поддержки, принятых в период пандемии.

Бабаев также отметил проделанную в период пандемии работу по расширению программ социальной защиты и активной занятости. Министр также подчеркнул принятые меры по профессиональной реабилитации лиц с инвалидностью. Говоря о положительном опыте сотрудничества с İSSA в прошлом, министр выразил уверенность, что такая практика будет успешно продолжаться и в будущем.

Бройер подчеркнул, что İSSA высоко оценивает реформы, проводимые в социальной сфере в Азербайджане, и успешные результаты. Он сказал, что важность социального обеспечения в благосостоянии населения стала еще более очевидной в период пандемии. Бройер также высоко оценил регулярное сотрудничество Азербайджана с İSSA в процессе реформ.

В ходе встречи была выражена удовлетворенность в связи с проведением в Баку на высоком уровне Европейского регионального форума İSSA в мае прошлого года. Было также отмечено, что четыре проекта Азербайджана (программа самозанятости, электронные системы для назначения адресной социальной помощи и инвалидности, меры в направлении устранения неофициальной занятости) были удостоены особыми призами и наградами.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)