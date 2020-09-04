Из Азербайджана в Казахстан отправлены еще 18 граждан этой страны

БАКУ /Trend/ - Сегодня из Азербайджана в Казахстан были отправлены 18 граждан Казахстана и 9 граждан Азербайджана, имеющих разрешение на проживание в Казахстане, оставшихся в нашей стране из-за закрытия границ в связи с коронавирусом, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Бакинский порт.

Пассажиры были отправлены на борту паромного судна «Меркурий-1» (ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство») из Бакинского порта.

Отметим, что с 13 мая в Казахстане утвержден новый порядок пересечения государственной границы на период карантинных ограничений, согласно которому казахстанский порт «Курык» возобновил прием граждан Казахстана и других стран, имеющих право на въезд в страну.

В течение последних пяти месяцев из Бакинского порта было отправлено 228 граждан Казахстана и 142 гражданина других стран.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова.)