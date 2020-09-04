В Азербайджане вскоре будут сданы в эксплуатацию 47 школ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - К новому учебному году в Азербайджане министерство образования сдаст в эксплуатацию 47 школьных зданий, в которых завершились ремонтно-строительные работы.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве, из них восемь — новостройки, пять — капитально отремонтированы, еще 34 - модульного типа.

В целом в 2020 году предусмотрена сдача в эксплуатацию порядка100 школ. Из них 60 - школы модульного типа.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)