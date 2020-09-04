Рагим Газиев отпущен под домашний арест (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Сабаильском районном суде было рассмотрено ходатайство, относительно замены меры пресечения в виде ареста на домашний арест бывшего министра обороны Рагима Газиева, сообщает в пятницу Trend.

Суд принял ходатайство и обвиняемый был отпущен под домашний арест.

Напомним, что ранее возникли основательные подозрения в том, что 12 и 13 июля 2020 года, когда с целью пресечения провокации противника на азербайджано-армянской границе велись боевые операции, а министерство обороны Азербайджана регулярно предоставляло официальную информацию о боевых действиях, экс-министр обороны Рагим Газиев целенаправленно распространял в социальных сетях информацию о вышеуказанных событий, которая явно противоречила действительности. Распространяя подобные публикации, направленные на снижение обороноспособности Азербайджана, он призывал людей к погромам, силовому захвату власти и совершению диверсий.

Рагим Газиев был задержан в качестве подозреваемого в рамках уголовного дела по статьям 281 (публичные призывы, направленные против государства) и 282 (диверсия) Уголовного кодекса Азербайджана.

Решением Сабаильского районного суда в отношении Рагима Газиева была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова, Турал Гараджаев)