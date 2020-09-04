В Азербайджане выявлено 132 новых случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 155 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 132 новых случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 155 человек, скончались двое, передает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в стране выявлено 37 031 случай инфицирования коронавирусом, выздоровели 34 419, скончались 543 человека. Число активных больных коронавирусом - 2 069 человек.

За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 7 048, в целом – 949 313 тестов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)