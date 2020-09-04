Оперативный штаб при Кабмине Азербайджана принял решение об очередном смягчении карантина (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В результате превентивных мер, принятых в связи с введением особого карантинного режима в Азербайджане, и благодаря ответственному поведению граждан, распространение инфекции коронавируса (COVID-19) было ограничено, а количество случаев инфицирования сократилось.

Как сообщили в пятницу Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана, в соответствии с санитарно-эпидемиологической обстановкой с 00:00 восьмого сентября 2020 года принято решение о дополнительных мерах по смягчению в следующих областях:

- с соблюдением соответствующих правил карантина и согласно постановлению Кабинета министров "О регулировании некоторых вопросов в связи с приемом клиентов в заведениях общественного питания во время пандемии коронавируса (COVID-19)" № 237 от шестого июля 2020 года с 00:00 восьмого сентября разрешается обслуживание клиентов в закрытых помещениях заведений общепита;

- снимаются ограничения на въезд и выезд в отношении Баку, Сумгайыта и Абшеронского района (за исключением междугородных и межрайонных пассажирских перевозок).

Исходя из текущей санитарно-эпидемиологической ситуации и для предотвращения новых случаев заражения вирусом, Оперативный штаб вновь призвал всех соблюдать требования карантинного режима, медико-профилактических правил.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)