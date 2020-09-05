Смягчение режима карантина в Азербайджане не означает, что мы можем расслабиться - депутат

БАКУ /Trend/ - Оперативный штаб при Кабинете министров принял решение о смягчении режима карантина. Это очень радует. Основной причиной, по которой стали возможны эти послабления, является системная работа государства, дающая свои плоды. Несомненно, важный вклад в эту позитивную тенденцию вносит и гражданин, проявляя высокую ответственность, иными словами морально поддерживая государство своим отвественным поведением.

Об этом в субботу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Эльшан Мусаев.

Он напомнил, что с восьмого сентября вступят в силу серьезные изменения, в направлении смягчения режима карантина.

"Особую обеспокоенность люди испытывали ввиду того, что не могли ездить из Баку в регионы, и наоборот. К счастью, и эта проблема найдет свое решение через пару дней. Однако на фоне отмены этих ограничений ни в коем случае нельзя расслабляться. Мы должны всеми возможными способами защищать себя, близких и окружающих. То есть, смягчение режима карантина не означает, что мы можем расслабиться. Напротив, мы должны повысить более ответственными и осмотрительными", - сказал Мусаев.

Он добавил, что последние наблюдения позволяют говорить, что люди демонстрируют высокую дисциплину.

"Они носят маски, соблюдают социальную дистанцию. Защищают как себя, так и окружающих. В прошлые месяцы, в частности в апреле и мае, дисциплины, к сожалению, не хватало. Поэтому правила были вновь ужесточены. Но теперь наблюдается иная ситуация. Люди стали вести себя ответственнее, что достойно похвалы", - подчеркнул Эльшан Мусаев.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)