В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус
БАКУ /Trend/ - Сегодня в Азербайджане проведено 7 179 тестов на коронавирус.
Об этом, как передает Trend, сообщается в опубликованной Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) статистике по состоянию на 5-е сентября.
Отметим, что на сегодняшний день в стране проведено 956 492 теста.
В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 2 082 человек, 131 из них находятся в реанимации, а 12 человек подключены к аппаратам искусственного дыхания.
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