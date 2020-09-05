В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Азербайджане проведено 7 179 тестов на коронавирус.

Об этом, как передает Trend, сообщается в опубликованной Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) статистике по состоянию на 5-е сентября.

Отметим, что на сегодняшний день в стране проведено 956 492 теста.

В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 2 082 человек, 131 из них находятся в реанимации, а 12 человек подключены к аппаратам искусственного дыхания.