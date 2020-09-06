В Азербайджане освобождены арестованный бывший депутат и его зять
БАКУ /Trend/ - Нарушившие правила карантина бывший депутат Ильхам Алиев и его зять Ровшан Мустафаев освобождены, передает Trend.
Напомним, что бывший депутат и его зять были задержаны решением суда на 15 суток по статье 211.1.
Отметим, что бывший депутат Ильхам Алиев является зятем Рамиза Мехтиева.
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