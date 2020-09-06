Завтра в Азербайджане до 33 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщили Trend в Национальной службе гидрометеорологии, 7 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается без осадков, ночью и утром местами небольшой туман. Будет дуть умеренный южный ветер. На Абшеронском полуострове температура воздуха составит ночью 19-23, днем 29-34 градусов тепла, в Баку ночью 20-22, днем ​​31-33 градуса тепла. Атмосферное давление повысится до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 60-70 процентов ночью и 35-40 процентов днем.

На пляжах Апшерона будет дуть слабый южный ветер. В Сумгаите, Новханах, Пиршаги, Нардаране, Бильгях, Загульбе температура воздуха составит 23-24, в Тюркане, Говсане, Сахиле и Шихе - 24-25 градусов тепла.

7 сентября в регионах Азербайджана будет в основном без осадков, но вечером в некоторых северных и западных районах будут молнии, местами дождь, местами сильный дождь, град. Ветер восточный, местами усилится. Температура воздуха ночью будет 17-22, днем ​​31-36, в горах ночью 13-18, днем ​​20-25 градусов тепла.

7 сентября в регионах Азербайджана будет преимущественно без осадков, но вечером в некоторых северных и западных районах будут грозы, временами дожди (местами сильные), град. Ветер восточный, местами усилится. Температура воздуха ночью будет 17-22, днем ​​31-36, в горах ночью 13-18, днем ​​20-25 градусов тепла.