В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус

Общество 6 сентября 2020 21:31 (UTC+04:00)
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Азербайджане проведено 6 612 тестов на коронавирус.

Об этом, как передает Trend, сообщается в опубликованной Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) статистике по состоянию на 6-е сентября.

Отметим, что на сегодняшний день в стране проведено 963 104 тестов.

В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 2 076 человек, 130 из них находятся в реанимации, а 11 человек подключены к аппаратам искусственного дыхания.

В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус - Gallery Image
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус - Gallery Thumbnail
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