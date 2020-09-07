На въездах-выездах в Баку, Сумгайыт и Абшеронский район будут сняты карантинные полицейские посты (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:40)

БАКУ /Trend/ - С 00:00 часов 8 сентября на въездах-выездах в гг. Баку, Сумгайыт и Абшеронский район будут сняты карантинные полицейские посты.

Об этом в понедельник сказал Trend завотделом по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции полковник полиции Кямран Алиев.

«Техническое оборудование, установленное на постах, пока останется там, однако запрет на движение личного автотранспорта и такси будет отменен. При этом смогут функционировать только те такси, которые имеют знак отличия, и которым разрешено перевозить пассажиров в районы. Решения же Оперативного штаба Кабмина об автобусных пассажироперевозках пока нет», - сказал Алиев.

Обратившись к водителям, он сказал, что, несмотря на то, что разрешение вступает в силу в 00:00 8 сентября, не нужно выезжать в районы этой же ночью без крайней необходимости: "Если ограничение снято с 00:00, то это не значит, что все должны одновременно выезжать в районы или ехать из районов в Баку. Движение будет свободным после 8 сентября».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)