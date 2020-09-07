Завтра утром в Баку местами ожидается кратковременный дождь

БАКУ /Trend/ - Во вторник в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, утром местами кратковременный дождь, туман, сообщает в понедельник Trendсо ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу министерства экологии и природных ресурсов.

Умеренный северо-западный ветер днем сменится северо-восточным ветром.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 21-23, днем - 26-29 градусов тепла, в Баку ночью - 21-23, днем - 26-28 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 760 до 763 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 60-70, днем - 35-40 процентов.

На пляжах Абшерона умеренный северо-западный ветер днем сменится северо-восточным ветром. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 23-24, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Ших) - 24-25 градусов.

В районах Азербайджана завтра переменные грозовые дожди, местами интенсивные, ожидается град. Восточный ветер в отдельных местах временами усилится.

Ночью - 17-22, днем - 27-32, в горах ночью - 10-15, днем - 18-22 градуса тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)