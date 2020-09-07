В Азербайджане будет подготовлен новый законопроект «О высшем образовании» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня прошло онлайн-заседание парламентского комитета Милли Меджлис (парламента) Азербайджана по науке и образованию, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу парламента.

На заседании были обсуждены план законодательной деятельности комитета в период осенней сессии 2020 года.

Председатель комитета Бахтияр Алиев рассказал о вопросах, которые следует рассмотреть в осенней сессии.

Было отмечено, что на предстоящей сессии будет подготовлен законопроект «О высшем образовании», продолжена работа над другими важными законами. На заседании был утвержден план работы комитета.

Затем глава комитета довел до сведения информацию о рассмотрении в первом чтении документа по поправкам в закон «Об образовании». Он сказал, что законопроект подготовлен в соответствии с указом главы государства «Совершенствование управления в сфере усыновления» от 10 декабря 2018 года. Было подчеркнуто, что документ нацелен на стимулирование усыновления детей, лишенных родительской опеки.

На онлайн-заседании в первом чтении обсуждались законопроекты о поправках в Трудовой кодекс, «Об образовании (специальном образовании) лиц с ограниченными возможностями здоровья», «О государственной регистрации юридических лиц и государственном реестре», «Об образовании», «О дошкольном образовании», О профессиональном образовании», «О правах лиц с инвалидностью» и «Об общем образовании».

Затем были рассмотрены поправки в Кодекс об административных проступках.

По завершению онлайн-заседания было принято решение о рекомендации рассмотрения обсужденных законопроектов на пленарном заседании Милли Меджлиса.

(Текст: Кямаля Сеидова.)