Очные занятия в школах Баку, Сумгайыта и Абшеронского района будут проводиться дважды в неделю

БАКУ /Trend/ - В соответствии с Постановлением Кабинета Министров об организации учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях в период особого карантинного режима министерство образования утвердило учебные планы.

Как сообщает в понедельник Trend, согласно соответствующему приказу министра образования, в рамках особого учебного плана очное обучение в общеобразовательных учреждениях Баку, Сумгайыта и Абшеронского района будет проводиться два раза в неделю, а в остальных городах и районах республики — три раза в неделю.

Учебные занятия в общеобразовательных учреждениях для учащихся I-IV классов начинаются с 15 сентября в очной и удаленной формах, для учащихся V-IX классов - с 15 сентября в дистанционно, а с первого октября - в очной и удаленной формах, для учащихся X-XI классов - с 15 сентября в дистанционной , с 15 октября - в обеих формах.

Занятия будут организованы в порядке, установленном в соответствии с эпидемиологической ситуацией и плотностью учащихся в школе. Составление расписаний уроков будет осуществляться образовательными учреждениями. Родители смогут сделать выбор в связи с формой обучения своих детей. Также родители учащихся начальных классов с 11 сентября смогут получить информацию об учебе своих детей в очной форме непосредственно из учебных заведений. Расписание виртуальных уроков для учащихся уровней общего и полного среднего образования также будет определено с этого дня.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)