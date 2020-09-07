TƏBİB о причинах сегодняшнего малого числа выявленных заражений коронавирусом в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) назвало причину сравнительно небольшого числа проведенных сегодня тестов и малого числа инфицированных.

Как сообщили в понедельник Trend в TƏBİB, в связи с профилактической дезинфекцией, которая осуществляется по воскресеньям по принципу очередности в лабораториях, где проводятся тесты для выявления коронавируса, в эти дни количество тестов бывает сравнительно низким и соответственно наблюдается уменьшение числа инфицированных.

"Поскольку с завтрашнего дня вступают в силу очередное смягчение карантинного режима, вновь призываем наших граждан соблюдать санитарно-эпидемиологические правила", - сказали в TƏBİB.

Напомним, что сегодня для выявления коронавируса было проведено 3936 тестов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)