В Азербайджане возобновляется свободное передвижение между Баку и регионами

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане вступили в силу очередные послабления режима карантина.

Как сообщает во вторник Trend, согласно решению Оперативного штаба при Кабинете министров, принятого в соответствии с санитарно-эпидемиологической ситуацией с 00:00 восьмого сентября 2020 года сняты ограничения на въезд и выезд в Баку, Сумгайыт и Абшеронский район за исключением междугородных и межрайонных пассажирских перевозок

Исходя из текущей санитарно-эпидемиологической ситуации и для предотвращения новых случаев заражения, Оперативный штаб вновь призывает всех соблюдать требования карантинного режима и медико-профилактических правил.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)