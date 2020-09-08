В Азербайджане возобновляется свободное передвижение между Баку и регионами
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане вступили в силу очередные послабления режима карантина.
Как сообщает во вторник Trend, согласно решению Оперативного штаба при Кабинете министров, принятого в соответствии с санитарно-эпидемиологической ситуацией с 00:00 восьмого сентября 2020 года сняты ограничения на въезд и выезд в Баку, Сумгайыт и Абшеронский район за исключением междугородных и межрайонных пассажирских перевозок
Исходя из текущей санитарно-эпидемиологической ситуации и для предотвращения новых случаев заражения, Оперативный штаб вновь призывает всех соблюдать требования карантинного режима и медико-профилактических правил.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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