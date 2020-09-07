В Азербайджане опубликовано расписание школьных телеуроков на завтра
БАКУ /Trend/ - Оглашено расписание школьных телеуроков на четвертое сентября в рамках передачи "Время урока", транслируемой при поддержке министерства образования на телеканале Mədəniyyət (Культура) и странице канала Təhsil (Образование) в Facebook, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство.
Также видеоуроки можно посмотреть на YouTube-канале (https://www.youtube.com/playlist…), странице видеоуроков в Facebook (https://video.edu.az/), а также на странице телеканала Təhsil (Образование) в Facebook.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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