Арестованные должностные лица Погранслужбы Азербайджана доставлены в суд (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Должностные лица Государственной пограничной службы (ГПС), задержанные во время операции, проведенной Службой государственной безопасности (СГБ) и Генеральной прокуратурой - Сакит Мурадов, Самиг Азизов, Немат Панахов, Эльчин Велиев, Музаффар Намазов, Абдулла Абдуллаев и Халис Гулиев доставлены в Бакинский военный суд, сообщает во вторникTrend.

В суде будет рассмотрено представление следственного органа о продлении меры пресечения в виде ареста, избранной в отношении указанных лиц.

В судебном процессе будет председательствовать судья Эльбейи Аллахвердиев.

Напомним, что обвиняемые лица были задержаны в мае этого года.

Отметим, что в результате проведенных совместных оперативно-следственных мероприятий было установлено, что заместитель начальника Государственной пограничной службы Азербайджана (ГПС), генерал-лейтенант Нагиев Афган Вели оглу и его подчиненные - начальник береговой охраны ГПС - полковник Панахов Немат Гаджи оглу, полковник-лейтенант Велиев Эльчин Вагиф оглу, полковник Азизов Самиг Юсиф оглу, полковник-лейтенант Мурадов Сакит Юсиф оглу, майор Намазов Музаффар Гафиль оглу и другие, злоупотребив своими должностными полномочиями, получали деньги в качестве взятки за создание условий для ведения незаконной рыбной ловли в Каспийском море.

В ходе следствия было установлено, что указанные должностные лица в конце каждого месяца передавали Афгану Нагиеву в его служебном кабинете крупную сумму денежных средств, полученных в качестве взятки от граждан, а Афган Нагиев, с целью распределения этих средств среди других членов группы, возвращал им определенный процент.

В ходе осмотра служебных помещений должностных лиц ГСБЭП и мест их проживания были выявлены и изъяты различные записи о полученных ими денежных средствах и сами денежные средства, хранящиеся в различной валюте, другие документы и доказательства, имеющие значение для дела.

По данному факту в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджана возбуждено уголовное дело по статьям 308.1 и 311.3.1 Уголовного кодекса Азербайджана, указанные лица были привлечены в качестве обвиняемых, в их отношении решением Бакинского военного суда были избраны меры пресечения в виде заключения под стражу и дополнительные меры пресечения в виде отстранения от должности.

Решением суда Афган Нагиев был отпущен под домашний арест.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова.)