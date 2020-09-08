Завтра в Баку до 29 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В среду в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков, утром в отдельных местах ожидается слабый туман, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным ветром, сообщает во вторник Trendсо ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 19-22, днем - 27-29 градуса тепла, в Баку ночью - 20-22, днем - 27-29 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 60-70, днем - 35-40 процентов.

На пляжах Абшерона - юго-восточный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 23-24, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Ших) - 24-25 градусов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, в отдельных северных и западных районах ожидаются переменные грозовые дожди местами интенсивные, возможен град, ветер восточный.

Ночью 18-22, днем 29-34, в горах ночью 11-16, днем 20-25 градусов тепла.

Завтра на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов благоприятных для метеозависимых лиц.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)