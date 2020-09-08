Выбор специальностей в вузы Азербайджана начнется 10 сентября (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Выбор специальностей для поступления в вузы Азербайджана будет проводиться с 10 по 20 сентября, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

Выбор специальностей будет проводиться на сайте ГЭЦ в электронном порядке.

В четвертом выпуске журнала «Абитуриент» опубликованы порядок заполнения электронного заявления абитуриента по выбору специальности, список специальностей, по которым осуществляется прием, плановые места. Во втором выпуске журнала опубликованы проходные баллы по отдельным специальностям прошлогоднего конкурса.

Непосредственно обратившись, или заняв онлайн-очередь в региональные филиалы ГЭЦ, абитуриенты могут обращаться в бесплатные Консультационные центры, созданные для оказания им помощи при выборе специальностей в университетах «Западно-Каспийский», «Баку бизнес», «Одлар Юрду», Азербайджанском университете кооперации, Бакинском Евразийском университете. Прием абитуриентов будет осуществляться в соответствии с ежедневным числом записавшихся в онлайн-очередь на сайте ГЭЦ. Для каждого абитуриента выделяются 20 минут. Абитуриента может сопровождать лишь один человек.

Взять онлайн-очередь можно будет с 9 сентября.

Консультационные центры для абитуриентов будут работать 5 дней в неделю с 09:00 до 17:00, исключая субботу и воскресенье.

(Текст: Кямаля Сеидова)