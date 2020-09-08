ГЭЦ Азербайджана прокомментировал вопрос изменения условий приемных экзаменов в вузы

Общество 8 сентября 2020 15:13 (UTC+04:00)
ГЭЦ Азербайджана прокомментировал вопрос изменения условий приемных экзаменов в вузы

БАКУ /Trend/ - Согласно "Правилам приема студентов в высшие учебные заведения Азербайджана" условия конкурса определяется Государственным экзаменационным центром с согласованием с министерством образования. Условия конкурса и в этом году были обсуждены с министерством образования, а затем представлены общественности перед экзаменами. С юридической точки зрения изменение условий конкурса не входит в полномочия ГЭЦ.

Как сообщили во вторник Trend в Центре, условия конкурса формируются на основании нескольких факторов, в том числе выделенные Кабинетом министров плановые места для приема в вузы, число принявших участие в конкурсе абитуриентов и набранные ими баллы. Число плановых мест практически не изменилось по сравнению с прошлым годом (увеличилось на один процент).

В связи с негативным воздействием пандемии на учебно-подготовительный процесс в Центре отметили, что ГЭЦ и министерство образования приняли ряд мер для сведения этого воздействия к минимуму. Таким образом, в этом году программа приема, и содержание экзамена, форма подачи экзаменационных вопросов были еще более упрощены. Согласно действующим в общеобразовательных учреждениях республики учебным программам, в связи с тем, что преподавание запланированных предметов в марте-июне 2020 года в традиционной форме, не были проведено, эти предметы, были исключены из программы вступительных экзаменов, а тестовые задания, связанные с этими темами, на экзаменах не использовались. Помимо этого, количество открытых заданий первого этапа экзамена, требующих письменных ответов, было сокращено на 50%.

"Несомненно, указанные меры оказали позитивное влияние на экзаменационные результаты абитуриентов, что подтверждается и приведенной ниже таблице. Здесь указано сравнение числа абитуриентов, допущенных к конкурсу по каждой группе специальностей в 2019 и 2020 годах. Как видно из таблицы, показатели соотношения участников экзаменов и допущенных к конкурсу в 2019 и 2020 годах почти идентичны.

Информация об абитуриентах (набравших 150-700 баллов), выполнивших условия конкурса среди участников экзаменов по группам в 2020 и 2019 годах

I ГРУППА

Год

Число участников экзаменов

Допущенные к конкурсу, в %

Допущенные к конкурсу

2020

28242

58.9

16627

2019

27927

57.1

15943

II ГРУППА

Год

Число участников экзаменов

Допущенные к конкурсу, в %

Допущенные к конкурсу

2020

13023

63.4

8256

2019

15992

64.8

10364

III ГРУППА

Год

Число участников экзаменов

Допущенные к конкурсу, в %

Допущенные к конкурсу

2020

21410

84.3

18047

2019

21554

81.3

17530

IV ГРУППА

Год

Число участников экзаменов

Допущенные к конкурсу, в %

Допущенные к конкурсу

2020

4787

82.4

3945

2019

5071

82.2

4169

Помимо этого следует учитывать, что в конкурсе на плановые места помимо абитуриентов также принимают участие суббакалавры. Таким образом, общее число допущенных к конкурсу по группам специальностей приведено в следующей таблице:

Число плановых мест, по которым в 2020 году будет вестись прием, и допущенных к конкурсу

Группа

План

Примут участие в конкурсе (в выборе специальности)

Абитуриенты

Суббакалавры

I

14924

16627

5179

II

13800

8256

5240

III

12286

18047

2853

IV

4100

3945

1609

Изменение условий конкурса после завершения экзаменов ущемляет права других абитуриентов, которые выполнили условия конкурса. Таким образом, порой некоторые абитуриенты просят изменить условия конкурса по второму этапу. В таком случае, ввиду проведения конкурса на основе общего балла, такие абитуриенты получают преимущество перед другими поступающими, которые выполнили предварительные условия конкурса, то есть набрали достаточный результат по обоим этапам.

Таким образом, руководствуясь вышесказанным, сообщаем, что для изменения ранее определенных в этом году условий конкурса никаких юридических и научных оснований нет", - сказали в Государственном экзаменационном центре.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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