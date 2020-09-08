В Азербайджане на сегодня не зафиксированы случаи инфицирования коронавирусом в ходе экзаменов - ГЭЦ

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане на сегодняшний день не зафиксированы случаи инфицирования коронавирусом в ходе экзаменов.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на сегодняшней пресс-конференции сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

По ее словам, Центр начал проводит экзамены с первого июня. На сегодня проэкзаменованы 288 637 человек.

"В условиях пандемии были соблюдены все санитарно-гигиенические нормы.

Для лиц, не сдавших выпускной экзамен, 10 сентября будет организован дополнительный выпускной экзамен, а 11 сентября будет проведен экзамен по способностям для желающих поступить на специальность "журналистика". Далее состоится экзамен для приема в резидентуру. Таким образом, общее число принявших участие в экзаменах достигнет порядка 400 тысяч человек", - сказала Малейка Аббасзаде.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)