ГЭЦ Азербайджана: Зачисление студентов в ВУЗ-ы начнется после 20 сентября
БАКУ /Trend/ - Зачисление студентов в ВУЗ-ы начнется после 20 сентября.
Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде, сообщает во вторник Trend.
По ее словам, выбор специальностей будет проводиться с 10 по 20 сентября: " После 20 сентября мы сможем зачислять студентов, а затем начнется их регистрация".
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова.)
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