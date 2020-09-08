ГЭЦ Азербайджана: Зачисление студентов в ВУЗ-ы начнется после 20 сентября

БАКУ /Trend/ - Зачисление студентов в ВУЗ-ы начнется после 20 сентября.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде, сообщает во вторник Trend.

По ее словам, выбор специальностей будет проводиться с 10 по 20 сентября: " После 20 сентября мы сможем зачислять студентов, а затем начнется их регистрация".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова.)