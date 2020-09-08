В Азербайджане 1 725 абитуриентов набрали более 600 баллов

БАКУ /Trend/ - В ходе приемных экзаменов этого года 1 725 абитуриентов набрали более 600 баллов.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде, сообщает во вторник Trend.

По ее словам, в этом году по 1-й группе специальностей 607 человек набрали более 600 баллов (в прошлом году 553), по 2-й группе специальностей выше 600 баллов набрали 215 человек (в прошлом году 404), по 3-й группе - 550 человек (в прошлом году 604), по 4-й группе - 353 человека (в прошлом году 378).

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова.)