В Азербайджане 1 725 абитуриентов набрали более 600 баллов
БАКУ /Trend/ - В ходе приемных экзаменов этого года 1 725 абитуриентов набрали более 600 баллов.
Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде, сообщает во вторник Trend.
По ее словам, в этом году по 1-й группе специальностей 607 человек набрали более 600 баллов (в прошлом году 553), по 2-й группе специальностей выше 600 баллов набрали 215 человек (в прошлом году 404), по 3-й группе - 550 человек (в прошлом году 604), по 4-й группе - 353 человека (в прошлом году 378).
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова.)
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