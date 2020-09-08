В Азербайджане выявлено 139 новых случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 128, скончался 1 человек — Оперативный штаб

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено 139 новых случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 128, скончался один человек, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в стране выявлено 37 557 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровело 34 965, скончалось 552 человека.

Число активных больных коронавирусом - 2 040 человек.

За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса было

Проведено 6 798, в целом – 973 838 тестов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)