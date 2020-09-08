Азербайджанские школьники стали финалистами престижного американского конкурса ISEF

Общество 8 сентября 2020 20:56 (UTC+04:00)
Азербайджанские школьники стали финалистами престижного американского конкурса ISEF

БАКУ /Trend/ - Отобранные среди победителей IX Республиканского конкурса "Ученые завтрашнего дня" азербайджанские школьники добились успеха в проводимой в дистанционной форме Международной научно-технической выставке (İSEF – İnternational Science and Engineering Fair).

Как сообщили во вторник Trend в министерстве образования, для участников была создана возможность разместить видеопрезентации и фотографии о своих своих исследованиях на сайте, созданном для проведения конкурса в онлайн-формате из-за пандемии. Жюри удаленно просмотрели и оценили эти работы.

Судьи высоко оценили работы школьников, представляющих Азербайджан под руководством председателя Комитета научной экспертизы конкурса "Ученые завтрашнего дня" и международного рефери конкурса İSEF Самира Оруджова, - Эмиля Рустамли "Применение фрактальной теории в компьютерной графике", Айлин Садыховой и Силы Суна "Система многочисленной продукции, питающаяся солнечной энергией", Марьям Гаджиевой и Нигяр Алшановой "Синтез нанолекарств в лекарственном растении Шлемник Байкальский, и их антиоксидантная, антибактериальная активность" и Руслана Байрамова "Обнаружение болезней растений глубинным исследованием". Школьники были удостоены медалей финалистов. После того как эти медали будут привезены в Азербайджан международной курьерской службой FedEx, они будут вручены победителям.

Отметим, что в конкурсе приняли участие 1255 человек из 56 стран с 1030 проектами.

В Международной научно-технической выставке, которая проводится в США с 1958 года, ежегодно принимают участия команды из 70-80 стран в составе учащихся IX – XI классов.

С 2012 года Азербайджан на İSEF успешно представляют команды в составе победителей республиканского конкурса "Ученые завтрашнего дня" .

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)

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