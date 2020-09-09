Бельгийская компания признала присвоение произведения Фикрета Амирова "Песня слепого араба"

БАКУ/Trend/- Произведение известного азербайджанского композитора Фикрета Амирова «Песня слепого араба» была присвоена проживающими в Бельгии Варданом Ованисяном и Эмре Гюльтекином, записана в музыкальный альбом «Karin» под названием «Houcher» и транслирована на нескольких платформах.

В связи с этим Агентство интеллектуальной собственности Азербайджана и наследники Фикрета Амирова с целью предотвращения нарушения авторских прав, обратились к бельгийской компании «Muziekpublique», которая является производителем альбома, передает Trend.

В письме полученном Агентством интеллектуальной собственности директор "Muziekpublique" Питер Ван Ромпей и координатор компании Кенза Исмаили от имени компании принесли извинения за весь ущерб, причиненный ошибкой.

Представители бельгийской компании заявили, что они не знали, что композиция «Houcher» не является фольклорной музыкой, в противном случае она была бы включена в альбом с разрешения наследников автора.

В компании заявили, что понимают возмущение наследников Фикрета Амирова и готовы исправить ошибку.

Композиция будет удалена из альбома «Karin» во время его очередного выпуска, а компания распространит коммюнике, в котором будет указано, что данная мелодия не принадлежит Вардану Ованисяну и Эмре Гюльтекин и произведение с оригинальным названием - «Kor ərəbin mahnısı» написано Фикретом Амировым. Также компания готова удалить песню «Houcher» со всех медиаплатформ

Соблюдение требований законодательства в отношении плагиаторов находится под строгим контролем Агентства интеллектуальной собственности и наследников Фикрета Амирова. Общественности будет предоставлена ​​дополнительная информация о ходе рассмотрения вопроса.