Азербайджанские предприниматели должны будут регистрировать ввозимый посадочный материал

БАКУ /Trend/ - Министерство экологии и природных ресурсов, министерство сельского хозяйства и Агентство пищевой безопасности обратились к предпринимателям, сообщает в среду Trend.

Уменьшение осадков на фоне происходящих в мире глобальных климатических изменений, не соответствующая сезону погода и другие причины негативно влияют на вегетативное развитие растений, способствуют активизации вредных организмов, устойчивых к неблагоприятным природным факторам, расширению их ареала и росту наносимого ими вреда, что приводит к большим потерям.

В связи с обсуждением вопросов по организации комплексных мер на сельскохозяйственных участках, в лесном фонде и в других зеленых зонах, для обеспечения фитосанитарной стабильности на территории республики, пресечению вреда, наносимого вредителями естественному растительному покрову и посевам и предотвращению возможной в связи с этим фитосанитарной угрозы, в формате видеоконференции была проведена встреча с участием экспертов министерства экологии и природных ресурсов, министерства сельского хозяйства и Агентства пищевой безопасности.

На встрече обсуждались такие вопросы, как слабая адаптация к местным почвенно-климатическим условиям ряда посадочных материалов (в частности, декоративных растений), ввозимых в последние годы в страну, чувствительность к болезням и вредителям, неустойчивость к засухе, а также то, что стремительный рост и распространение вредных организмов могут нанести весьма серьезный ущерб растительному покрову, в частности, лесам, если не будут предприняты своевременные упреждающие меры.

Было подчеркнуто, что посадочный материал, ввозимый предпринимателями в Азербайджан, должен регистрироваться в реестре, высаживаться на районизированных территориях под контролем специалистов, необходимо обеспечить правильный агротехнический уход.

В заключение было принято решение о создании Рабочей группы в составе специалистов Минэкологии, Минсельхоза, Агентства пищевой безопасности и НАНА.

Также было сделано обращение к предпринимателям, занимающимся импортом, экспортом, транспортировкой, выращиванием и хранением растениеводческой продукции, чтобы они более эффективными методами осуществляли меры по борьбе с вредителями.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова.)