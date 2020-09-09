В Баку доставлены новые автобусы (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - В Баку доставлена первая партия новых автобусов производства турецкой компании BMC, в количестве 115 единиц, сообщает в среду Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).
Поставка всех автобусов завершится до конца ноября.
Это современные, комфортабельные и экологически чистые транспортные средства. 80 автобусов – 12-метровые, работающие на сжатом газе, 35 – 9-метровые.
По поручению главы государства за последние пять лет были приобретены 603 современных автобуса средней и большой вместимости, которые эксплуатируются в маршрутной сети Баку.
Меры по обновлению автобусного парка обеспечили устойчивость работы городского транспорта в период пандемии.
Наряду с регулярными маршрутами, благодаря 300 автобусам, приобретенным в 2019 году согласно соответствующему распоряжению главы государства, были организованы 12 экспресс-маршрутов, увеличено число автобусов регулярных маршрутов, что имеет важное значение во время пандемии.
Наличие 18-метровых автобусов в автобусном парке считается необходимым с точки зрения управления пассажиропотоком в часы пик.
С приобретением новых автобусов удалось связать центр города с прилегающими селами и поселками, в том числе, Мардакян, Маштага, Бильгя, Бузовна, Загульба, Сабунчи, Забрат, Гарачухур и Бакиханов.
В настоящее время с компаниями BMC и MAN обсуждаются вопросы поставки электробусов и создание инфраструктуры для их работы.
(Текст: Кямаля Сеидова.)