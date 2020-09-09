В Азербайджане будет разработан законопроект "О благотворительной деятельности"
БАКУ /Trend/ - Для разработки законопроекта "О благотворительной деятельности в Милли Меджлисе (парламенте) создана Рабочая группа, сообщает в среду Trend.
Решение об этом было принято на сегодняшнем заседании парламентского комитета по труду и социальной политике.
Председателем Рабочей группы стал депутат Солтан Мамедов.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова.)
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