В Азербайджане будет разработан законопроект "О благотворительной деятельности"

БАКУ /Trend/ - Для разработки законопроекта "О благотворительной деятельности в Милли Меджлисе (парламенте) создана Рабочая группа, сообщает в среду Trend.

Решение об этом было принято на сегодняшнем заседании парламентского комитета по труду и социальной политике.

Председателем Рабочей группы стал депутат Солтан Мамедов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова.)