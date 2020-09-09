В Азербайджане предлагается вдвое снизить коммунальные расходы в приграничных зонах - депутат

Общество 9 сентября 2020 13:00 (UTC+04:00)
В Азербайджане предлагается вдвое снизить коммунальные расходы в приграничных зонах - депутат

БАКУ /Trend/ - Министерство по чрезвычайным ситуациям и другие структуры Азербайджана проводят работу по восстановлению и ремонту 36 домов, пострадавших в шести селах в результате военной провокации армянских вооруженных сил в Товузе.

Об этом на сегодняшнем заседании парламентского комитета по труду и социальной политике сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Арзу Нагиев, сообщает в среду Trend.

Он отметил важность снижения вдвое коммунальных расходов в таких приграничных зонах как Товуз и Гедабек: "Было бы хорошо, если бы парламент рассмотрел этот вопрос. Принятие такого шага положительно сказалось бы на регулировании процесса миграции из этих регионов".

Касаясь вопросов, связанных со здравоохранением, депутат отметил, что на данный момент очень актуален вопрос по имплантации коленного сустава: "До создания TƏBİB ежегодно до 600 лицам эта операция проводилась бесплатно. После создания TƏBİB не проведено ни одной такой операции. Поэтому важно провести обсуждения на эту тему, пригласив руководство TƏBİB".

Председатель комитета, поддержав предложение депутата, сказал, что могут быть проведены слушания с участием парламентских комитетов по здравоохранению и труду и социальной политике, министерства здравоохранения и других соответствующих структур.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова.)

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