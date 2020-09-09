В Баку пытались провести несанкционированное уличное шествие
БАКУ /Trend/ - Порядка 20-25 человек, нарушив требования закона Азербайджана "О свободе собраний", пытались собраться и провести девятого сентября в 15:00 на улице Истиглалийет в Сабаильском районе несогласованное с ИВ города Баку уличное шествие.
Как сообщили в среду Trend в Главном управлении полиции города Баку, несущие на территории службу сотрудники полиции пресекли попытки провести несанкционированное шествие, а его участники были удалены с территории.
Задержанных и арестованных нет.
(Текст: Турал Гараджаев)
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