В Баку пытались провести несанкционированное уличное шествие

БАКУ /Trend/ - Порядка 20-25 человек, нарушив требования закона Азербайджана "О свободе собраний", пытались собраться и провести девятого сентября в 15:00 на улице Истиглалийет в Сабаильском районе несогласованное с ИВ города Баку уличное шествие.

Как сообщили в среду Trend в Главном управлении полиции города Баку, несущие на территории службу сотрудники полиции пресекли попытки провести несанкционированное шествие, а его участники были удалены с территории.

Задержанных и арестованных нет.

(Текст: Турал Гараджаев)