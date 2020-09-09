Агентство пищевой безопасности Азербайджана о требованиях к объектам общепита (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Организация услуг в объектах общепита должна осуществляться в соответствии с требованиями соответствующих решений и нормативно-правовых актов Кабмина.

В кафе-ресторанах, объектах общепита при отелях и учебных заведениях должны строго соблюдаться санитарно-гигиенические нормы и требования правил карантина, сообщает в среду Trend со ссылкой на Агентство пищевой безопасности.

На входах в объекты общепита, на кассах должна быть размещены диспенсеры с дезинфекционным раствором, находящиеся в рабочем состоянии.

Внутри заведения должна соблюдаться дистанция в два метра, как клиенты так и персонал должны использовать медицинские, тканевые маски, респираторы и пр.

Клиентов должно быть в два раза меньше действующих норм и правил, площадь, установленная для одного человека, должна быть увеличена вдвое. В залах расстояние между сиденьями не должно быть меньше одного метра за одним столом, а между столами - не менее двух метров.

Перед каждым объектом общепита должна быть размещена информация о правилах по приему клиентов. Персонал должен соблюдать правила личной гигиены, униформа должна быть чистой, в течение дня они должны быть обеспечены защитными средствами и дезинфекционными растворами.

На столах вместо солонки, перечницы и салфетницы должны быть одноразовые пакетики соли, перца, салфетки и пр.

На каждом столе должны быть средства для дезинфекции.

(Текст: Кямаля Сеидова.)