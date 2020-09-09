В Азербайджане помощь онкобольным будет осуществляться за счет госбюджета - Кабмин

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане решением Кабинета министров № 329 предусмотрено внесение изменения в "Правила обеспечения лекарственными средствами онкологических больных".

Как сообщили в среду Trend в Кабмине, согласно изменению, в части девятой правил слова "бюджетных средств соответствующего органа здравоохранения по территории, на которой живет гражданин" заменяются на слова "средства государственного бюджета".

Причина изменения в том, что территориальные медицинские учреждения переданы в подчинение Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB). Ввиду перехода территориальных медицинских учреждений в подчинение TƏBİB, работающего по принципам Обязательного медицинского страхования, помощь онкобольным будет осуществляться за счет государственного бюджета.

Согласно постановлению внесены изменения в "Нормативы финансирования государственных учреждений дошкольного образования". Суть изменения заключается в том, что этот закон распространяется на всю территорию Азербайджана. Причина исключения слов "на территориях, где применяется этот вид страхования" заключается в том, что при подготовке Нормативов Обязательное медицинское страхование применялось лишь в нескольких районах Азербайджана как пилотный проект. Поскольку теперь этот закон вступил в силу на всей территории республики необходимости в этом уточнении нет.

Также постановление предусматривает внесение изменений в "Нормативы финансирования государственных общеобразовательных учреждений". Вышеприведенная причина также относится и к изменениям в этих Нормативах.

Постановление Кабинета министров Азербайджана № 58 от шестого марта 2001 года "Об утверждении формы и правил заключения контракта по медицинскому страхованию" было подготовлено с целью выполнения указа Президента Азербайджана № 241 от 30 декабря 1999 года "О применении закона Азербайджана "О медицинском страховании"". Поскольку данный указ был отменен, постановление утратило свою юридическую силу и подлежит отмене .

Постановление Кабинета министров Азербайджана № 264 от 11 июня 2019 года "Об утверждении "Порядка представления отчетов в связи с медицинскими услугами, оказанными в рамках обязательного медицинского страхования медицинским снабженцем или медицинским территориальным подразделением"" было подготовлено в целях исполнения подпункта 1.1.9 указа Президента Азербайджана № 502 от 31 января 2019 года "О применении закона Азербайджана "О внесении изменений в закон Азербайджана "О медицинском страховании"" № 1441-VQD от 28 декабря 2018 года и упразднении указа Президента Азербайджана "О применении закона Азербайджана "О медицинском страховании"" № 241 от 30 декабря 1999 года". Поскольку подпункт 1.1.9 данного указа был отменен Постановление утратило юридическую силу и также подлежит отмене.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)