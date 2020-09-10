Эльмар Гасымов встретился с абитуриентами, набравшими самый высокий балл на вступительных экзаменах по I группе специальностей

Общество 10 сентября 2020 11:39 (UTC+04:00)
Эльмар Гасымов встретился с абитуриентами, набравшими самый высокий балл на вступительных экзаменах по I группе специальностей

Ректор Бакинской высшей школы нефти (БВШН) Эльмар Гасымов встретился с абитуриентами, набравшими самый высокий балл на вступительных экзаменах по I группе специальностей, которые хотят получить образование в БВШН.

Во встрече приняли участие Гусейн Абдуллаев, выпускник средней школы № 1 г. Хырдалан, набравший 700 баллов по I группе, Нахид Нури, выпускник средней школы № 297 Бинагадинского района, набравший 697 баллов по I группе, Шахбаззаде Зарифа, выпускница полной средней школы № 108 Кельбаджарского района, набравшая 690 баллов, а также родители этих абитуриентов.

Эльмар Гасымов поздравил абитуриентов с высокими результатами, достигнутыми ими на выпускных и вступительных экзаменах.

«На II этапе экзаменов по I группе специальностей 12 абитуриентов показали самые высокие результаты, набрав 400 баллов. Абитуриенты, набравшие по итогам двух этапов экзаменов самые высокие баллы (700 и 697), остановили свой выбор на Бакинской высшей школе нефти, что можно расценить как успех, достигнутый нашим вузом. И в прошлом абитуриенты, набравшие самые высокие баллы по I группе, в которой наблюдалась большая конкуренция, всегда выбирали Бакинскую высшую школу нефти», - сказал ректор.

Э. Гасымов высоко оценил интерес, проявляемый абитуриентами к высшей школе, и подчеркнул, что этот важный выбор, сделанный студентами, сыграет большую роль в их дальнейшей карьере.

«Это успех был достигнут благодаря стараниям школьных учителей и родителей абитуриентов. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить каждого из них. Мы, в свою очередь, постараемся подготовить вас в Бакинской высшей школе нефти к жизни и миру. Здесь вы наряду с получением академических знаний повысите свой интеллект, расширите свое мировосприятие, овладеете социальными навыками и опытом работы», - добавил ректор.

Присутствующий на встрече, директор Института нефтехимических процессов имени академика Юсифа Мамедалиева, Вагиф Аббасов дал абитуриентам рекомендации по будущему образованию и карьере и подарил им книги, автором которых он является.

Все абитуриенты отметили, что выбрали Бакинскую высшую школу нефти из-за прекрасных условий, созданных в школе для получения высшего образования, обучения, проводимого в БВШН по международной программе образования, возможности приобрести необходимый опыт и трудоустроиться.

Родители выразили признательность Высшей школе за встречу, теплый прием, внимание и заботу. Они выразили уверенность в том, что за 5 лет обучения в вузе их дети станут квалифицированными специалистами, которые будут трудиться во благо страны.

Отметим, что Гусейн Абдуллаев и Нахид Нури выбрали специальность «Информационная безопасность», а Зарифа Шахбаззаде выбрала специальность «Нефтегазовая инженерия».

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