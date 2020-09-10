БТА прокомментировало работу платежных терминалов "BakıKart"

БАКУ /Trend/ - Платежные терминалы в основном размещаются в местах, где имеется большой пассажиропоток. Об этом Trend заявил пресс-секретарь Бакинского транспортного агентства Маис Агаев.

По его словам, пополнение баланса "BakıKart" в формате онлайн является важной составляющей повестки дня и планировалось запустить онлайн-платежную систему до июля этого года. Однако, по причине пандемии работы идут несколько вяло.

Также было отмечено, что из-за приостановления работы метро 148 платежных терминалов "BakıKart" стали труднодоступными. Для удобства пассажиров руководство БТА и Бакинского метрополитена в оперативном порядке проделало работу по решению вопроса и в краткие сроки вестибюли станций с большим пассажиропотоком были открыты для использования платежных терминалов.

По словам М. Агаева, установка терминалов занимает некоторое время, и на каждой остановке они не могут быть установлены. В посёлках терминалы устанавливаются в доступном для всех месте.

"Мы рекомендуем, чтобы пассажиры пополняли баланс карты на неделю или 10 дней вперёд. Так, пассажирам не придётся искать терминалов на остановках" - подытожили в БТА.

(Автор: Зейни Джафаров)

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