Завтра в Баку будет до 30 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, к ночи в отдельных местах ожидается кратковременный дождь, ветер юго-восточный, сообщает в четвергTrend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-23, днем - 27-31 градус тепла, в Баку ночью - 20-22, днем - 28-30 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 60-70, днем - 30-35 процентов.

На пляжах Абшерона ожидается юго-восточный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 23-24, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Ших) - 24-25 градусов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако вечером на некоторых горных территориях ожидаются кратковременные грозовые дожди, ветер восточный.

Ночью - 16-21, днем - 30-35, в горах ночью - 10-15, днем - 19-24 градуса тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)