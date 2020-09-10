В Азербайджане закрыт сырный цех, действующий в антисанитарных условиях (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сотрудники Агентства пищевой безопасности Азербайджана провели рейд на предприятии по производству сыра в селе Хорузлу Тертерского района.

Как сообщили в четверг Trend в Агентстве, в ходе рейда выяснилось, что в цехе не соблюдаются санитарно-гигиенические нормы и правила, режим хранения сырья, а также технологическая последовательность в процессе производства. Было установлено, что продукция продается без ветеринарного сертификата.

В рамках требований законодательства деятельность предприятия была приостановлена.

Агентство продолжит принимать последовательные меры для защиты здоровья населения и обеспечения пищевой безопасности, а также будет принимать самые строгие меры для предотвращения случаев нарушения прав потребителей.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)