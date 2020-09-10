Телеведущая назначена на должность в министерстве экономики Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Телеведущая Гюнель Бахрамгызы назначена на должность в министерстве экономики.
Об этом она сказала сама, сообщает в четверг Trend.
Бахрамгызы сказала, что продолжит работу в секторе по просвещению и связям с общественностью в Государственной службе по антимонопольной политике и надзору над потребительским рынком при министерстве экономики: "С удовольствием отвечу на вопросы, связанные с деятельностью представляемой мной структуры. Приглашаю всех к сотрудничеству, и благодарю за поддержку".
Отметим, что ранее Гюнель Бахрамгызы работала в Государственной налоговой службе при министерстве экономики, была ведущей передачи "Экономическая зона" на телеканале "Azad Azərbaycan".
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
Состояние грогги, или Бой с тенью… Азербайджанские мастера кино и звезды сериалов в новом фильме (ФОТО)
Лента новостей
Состояние грогги, или Бой с тенью… Азербайджанские мастера кино и звезды сериалов в новом фильме (ФОТО)
В Азербайджане ожидается утверждение Соглашения между странами СНГ о защите прав на объекты интеллектуальной собственности
Создание Тюркской торговой палаты будет способствовать увеличению экспортного потенциала стран-членов Тюркского совета - Микаил Джаббаров (ФОТО)
Основной задачей A-Level Education Group является формирование у студентов коммуникативной компетенции в среде носителей изучаемого ими иностранного языка
Эльмар Гасымов встретился с абитуриентами, набравшими самый высокий балл на вступительных экзаменах по I группе специальностей