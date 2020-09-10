Телеведущая назначена на должность в министерстве экономики Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Телеведущая Гюнель Бахрамгызы назначена на должность в министерстве экономики.

Об этом она сказала сама, сообщает в четверг Trend.

Бахрамгызы сказала, что продолжит работу в секторе по просвещению и связям с общественностью в Государственной службе по антимонопольной политике и надзору над потребительским рынком при министерстве экономики: "С удовольствием отвечу на вопросы, связанные с деятельностью представляемой мной структуры. Приглашаю всех к сотрудничеству, и благодарю за поддержку".

Отметим, что ранее Гюнель Бахрамгызы работала в Государственной налоговой службе при министерстве экономики, была ведущей передачи "Экономическая зона" на телеканале "Azad Azərbaycan".

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)