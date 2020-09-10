ГЭЦ Азербайджана: В 15 городах и районах республики прошли выпускные экзамены

Общество 10 сентября 2020 15:31 (UTC+04:00)
ГЭЦ Азербайджана: В 15 городах и районах республики прошли выпускные экзамены

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 10 сентября провел экзамены для учащихся 9-х и 11-х классов, которые ранее не приняли участие в экзаменах по итоговому оцениванию (аттестации).

Как сообщили в четверг Trend в ГЭЦ, в соответствии с требованиями карантина в период пандемии, участники экзамена допускались в экзаменационное здание в медицинской маске. Пропуск участников был организован в соответствии с новыми правилами, экзаменационный персонал был обеспечен соответствующими защитными средствами.

Экзамены были проведены в 15 городах и районах республики.

Для организации экзаменов в целом было выделено 89 экзаменационных зданий, 1 600 экзаменационных залов. Управление экзаменами осуществляли 89 общих руководителей экзамена, 253 руководителя экзамена, 2 077 педагогов-контролеров, 178 сотрудников пропускного режима и 89 представителей администрации зданий.

В целях предотвращения скученности и минимизации контактов для участников экзамена были определены различные временные рамки допуска в экзаменационное здание. Перед экзаменационными помещениями были нанесены линии разметки для ожидающих в очереди. Экзамен удалось организовать с соблюдением надлежащего социального расстояния.

Температура тела участников измерялась на входе, также были использованы дезинфицирующие средства.

По предварительным данным, один человек был выдворен с экзамена по причине обнаружения у него мобильного телефона.

Обработка экзаменационных протоколов и карточек с выполненными заданиями начнется в ГЭЦ 11 сентября.

Поскольку проверка заданий открытого типа, используемых на выпускных экзаменах для учащихся 11-х классов, требует значительного времени, результаты будут объявлены в течение ближайших двух недель.

Итоги выпускных экзаменов для учащихся 9-х классов, экзаменов по азербайджанскому (государственному) языку будут обнародованы в течение трех ближайших дней.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)

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