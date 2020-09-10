В Азербайджане в Куру выпущены мальки осетровых

БАКУ /Trend/ - В целях увеличения популяции рыбы в природных водоемах и поощрения важности защиты рыбных запасов в Нефтачлинском районе в Куру были выпущены мальки осетровых.

Как передает в четверг Trend, исполняющий обязанности начальника Службы охраны биологического разнообразия Фируддин Алиев сообщил, что на мероприятии , в котором приняли участие министр экологии и природных ресурсов, а также глава ИВ Нефтчалинского района, выращенные на рыборазводном предприятии министерства 100-150-граммовые мальки севрюги и осетра были выпущены в реку.

Алиев добавил, что в течение сентября планируется выпустить в Куру, озера Гёкгёль, Маралгёль, Нохургышлаг, залив Кичик Гызылагадж, Мингячевирское, Шамкирское и Еникяндское водохранилища мальков осетровых, форели, сазана, толстолобика и белого амура.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)