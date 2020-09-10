В этом году в Азербайджане проходной балл по II группе специальностей будет невысоким
БАКУ /Trend/ - В этом году в Азербайджане проходной балл в рамках конкурса по II группе специальностей будет относительно невысоким.
Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.
По ее словам, ожидается, что по сравнению с прошлогодними показателями в этом году проходной балл будет ниже.
"Однако возможно и то, что по какой-то новой специальности проходной балл будет высоким. Но это нельзя предугадать, поскольку прием по этим специальностям ведется впервые", - добавила Малейка Аббасзаде.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)
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