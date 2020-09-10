Утверждены временные Правила организации учебно-воспитательного процесса в школах Азербайджана в период особого карантинного режима

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана утвердил «Временные правила организации учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях, действующих в Азербайджанской Республике в период особого карантинного режима».

Как сообщает Trend, эти правила разработаны на основе «Рекомендаций Всемирной организации здравоохранения по мерам охраны здоровья в образовательных учреждениях в связи с распространением COVID-19» и опыта, полученного в ходе профилактических и эпидемиологических мер, проводимых против пандемии COVID-19 в Азербайджане.

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