Завтра в Баку пройдет очередная масштабная дезинфекция
БАКУ /Trend/ - Завтра на центральных улицах, проспектах и дорогах Баку и поселков в очередной раз будут проведены усиленные дезинфекционные работы специальными химическими средствами, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на коммунальные структуры столицы.
Как сказали Trend в ИВ Баку, учитывая определенную токсичность используемых химических средств, к жителям выражается просьба не выходить в этот день из дома без особой необходимости.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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