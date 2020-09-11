Завтра в Баку пройдет очередная масштабная дезинфекция

БАКУ /Trend/ - Завтра на центральных улицах, проспектах и дорогах Баку и поселков в очередной раз будут проведены усиленные дезинфекционные работы специальными химическими средствами, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на коммунальные структуры столицы.

Как сказали Trend в ИВ Баку, учитывая определенную токсичность используемых химических средств, к жителям выражается просьба не выходить в этот день из дома без особой необходимости.

(Текст: Кямаля Сеидова)