Минобразования Азербайджана о зарплате школьных учителей, преподающих дистанционно

БАКУ /Trend/ - Министерство образования Азербайджана прокомментировало вопрос о том, повлияет ли на зарплату учителей проведение некоторых школьных занятий в общеобразовательных школах дистанционно, сообщили в пятницу в министерстве, отвечая на запрос Trend.

По данным министерства, работа общеобразовательных школ в городах Баку, Сумгайыт и Абшеронском районе будет организована очно дважды в неделю, в других городах и районах — трижды, согласно специальным учебным планам.

По «Временным правилам организации преподавания и учебно-воспитательного процесса, в учебных учреждениях, функционирующих в Азербайджане в период режима особого карантина», заработная плата преподавателей будет рассчитываться с учетом нагрузки дистанционного преподавания: «Вообще сокращения уроков не будет, все уроки по всем предметам, которые преподаются в школах, будут проводиться. Уроки будут проходить в трех формах - традиционно, дистанционно, либо посредством телеуроков. К примеру, урок физкультуры не будет проходить дистанционно, а как прежде, т.е., в традиционной форме. Все это не будет влиять на общий размер зарплаты учителей. Поэтому учителям не стоит беспокоиться».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)